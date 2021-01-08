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В 2020 году доход магазина Apple App Store составил примерно $64 млрд

В 2020 году доход магазина Apple App Store составил примерно $64 млрд

По данным аналитики CNBC, в 2020 году магазин приложений Apple App Store принёс компании доход в сумме $64 млрд. Это на 28% превышает ориентировочный показатель 2019 года. Тогда аналитики оценили доход магазина в $50 млрд. И это существенный рост, так как в 2019 году доходы увеличились лишь на 3,1% по сравнению с 2018 годом.

Трудно назвать точную причину столь существенного роста доходов, но, вероятно, это как-то связано с пандемией COVID-19. Многие пользователи в 2020 году покупали намного больше игр, чем в прошлые годы, а также оформляли подписку на приложения для спорта и повышения производительности, чтобы попытаться восстановить контроль над своей жизнью во время карантина.

Когда Apple публикует свои финансовые отчёты, она объединяет доходы, полученные от App Store, с поступлениями от сервисов. И на сегодняшний день это самая быстрорастущая категория денежных поступлений компании. Apple получает комиссионные в размере 30% от большей части денег, поступающих в App Store, и это обеспечивает миллиарды долларов дохода. С недавних пор размер комиссионных снизился до 15% для тех разработчиков, сумма доходов которых составляет менее $1 млн в год. Но это вряд ли оказало существенное влияние на выручку Apple. Согласно подсчётам аналитиков, 2% крупнейших разработчиков генерируют около 95% всего дохода Apple App Store.

Отметим, Apple не публикует информацию о доходах App Store, но раскрывает информацию о выплатах разработчикам. На основании этих данных и составлен приблизительный расчёт дохода магазина.

По материалам ITC.ua
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