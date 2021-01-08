"Нафтогаз" получил спецразрешения на разработку участка "Дельфин" на 30 лет

НАК “Нафтогаз” получил 20 специальных разрешений на пользование недрами Скифского месторождения и месторождения Дельфин на 30 лет.

Об этом говорится в приказе Госгеонедр, сообщают “Наші гроші”.

Приказ № 627 от 30 декабря 2020 года свидетельствует о том, что НАК “Нафтогаз” получил 20 спецразрешений на пользование недрами месторождения “Дельфин” и Скифской площади.

Целью указано геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с дальнейшей добычей нефти и газа на континентальном шельфе и исключительной (морской) экономической зоны”.

Участок “Дельфин” расположен в северо-западной части континентального шельфа Черного моря. Площадь участка составляет 9,5 тыс. кв км, два месторождения, “Одесское” и “Безымянное”, захваченные Россией. Запасы углеводородов оценивают в 286 млн тонн условного топлива.

Последние поисковые сейсморазведочные работы проводились в 2005 году.

Напомним, в 2019 году конкурс на разработку нефтегазового участка “Дельфин” на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что конкурс на разработку нефтегазового участка “Дельфин” на шельфе Черного моря был проведен в некачественном формате и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

11 сентября Кабмин признал недействительным свое постановление о запуске конкурса по разработке шельфового участка “Дельфин” на условиях раздела продукции.