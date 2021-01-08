Ляшко назвал возможные сроки начала платной вакцинации от коронавируса в Украине

В Минздраве не исключили возможность платной вакцинации от коронавируса в Украине, но пока приоритет — на бесплатных прививках.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Епресо.TV.

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“Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, который позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18−59 лет, купить эту вакцину за деньги”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что это можно будет сделать не ранее второго полугодия 2021 года.

“Мы еще пока этот вопрос даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам”, – резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. За этот период нужно привить минимум 50% населения (более 20 млн человек).

Вакцинация будет проходить в пять этапов:

январь-апрель 2021 — люди с критическим риском инфицирования и развития COVID -19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с коронавирусом;

-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с коронавирусом; апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID -19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги; июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID -19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID -19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. после марта 2022 – вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы. Запланирована после выполнения предыдущих этапов вакцинации, если будет широкий доступ к вакцинам и полное ресурсное обеспечение.

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