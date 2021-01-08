0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Ляшко назвал возможные сроки начала платной вакцинации от коронавируса в Украине

Ляшко назвал возможные сроки начала платной вакцинации от коронавируса в Украине

В Минздраве не исключили возможность платной вакцинации от коронавируса в Украине, но пока приоритет — на бесплатных прививках.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Епресо.TV.

Читайте также: Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 – ВОЗ

“Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, который позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18−59 лет, купить эту вакцину за деньги”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что это можно будет сделать не ранее второго полугодия 2021 года.

“Мы еще пока этот вопрос даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам”, – резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. За этот период нужно привить минимум 50% населения (более 20 млн человек).

Вакцинация будет проходить в пять этапов:

  • январь-апрель 2021 — люди с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с коронавирусом;
  • апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
  • после марта 2022 – вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы. Запланирована после выполнения предыдущих этапов вакцинации, если будет широкий доступ к вакцинам и полное ресурсное обеспечение.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.