Ляшко назвал возможные сроки начала платной вакцинации от коронавируса в Украине

В Минздраве не исключили возможность платной вакцинации от коронавируса в Украине, но пока приоритет — на бесплатных прививках.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Епресо.TV.
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“Мы не исключаем, что, возможно, появится большой объем вакцины, который позволит кому-то из группы пятого этапа, то есть украинцам 18−59 лет, купить эту вакцину за деньги”, – отметил он.
Ляшко уточнил, что это можно будет сделать не ранее второго полугодия 2021 года.
“Мы еще пока этот вопрос даже не рассматриваем сейчас. Весь приоритет – исключительно на обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики для населения по нашим пяти этапам”, – резюмировал он.
Минздрав утвердил Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. За этот период нужно привить минимум 50% населения (более 20 млн человек).
Вакцинация будет проходить в пять этапов:
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