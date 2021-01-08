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Нардепов-прогульщиков оштрафовали на десятки миллионов гривен

Нардепов-прогульщиков оштрафовали на десятки миллионов гривен

Депутатов Верховной Рады за прошлый год оштрафовали на 30 млн гривен за прогулы. Нардепы-прогульщики не получали 42 тысячи гривен депутатских выплат.

Об этом рассказал нардеп от фракции “Слуга народа” Павел Фролов в эфире “Украина 24”.

“Если за месяц процент голосования у депутата менее 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен депутатских. Таким образом, в прошлом году более 30 млн гривен сэкономлено и возвращено в бюджет. Раньше такой практики не было”, – сказал парламентарий.

Напомним, в начале декабря Рада определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3642 во втором чтении.

По материалам РБК-Украина
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