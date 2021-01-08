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В Украине зафиксирована новая финансовая афера

В Украине зафиксирована новая финансовая афера

Мошенники используют Facebook и Telegram, чтобы украсть страницы пользователя с целью наживы.

Они делают рассылку вредоносных сообщений, воруют аккаунты и с их помощью пишут друзьям жертвы сообщения, в которых от ее же имени просят одолжить денег.

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Эксперт в сфере кибербезопасности Глеб Пахаренко рассказал, что в последнее время случаи кибератак участились и возросло количество пострадавших. И, если раньше, злоумышленники вели охоту на крупные компании, то сейчас они не выбирают.

Они взламывают аккаунты для того, чтобы вымогать деньги на возврат доступа, делают рассылку от имени жертвы ее друзьям с просьбой одолжить денег, шантажируют личной информацией, которую получают из соцсетей и взломанных девайсов, а также получают доступ через программное обеспечение к мобильному банкингу.

Иногда восстановить аккаунт после таких вот взломов достаточно сложно – особенно, если мошенники сменили номер телефона.

Эксперты предупреждают об опасности установки на свои гаджеты подозрительных приложений, которые необходимы якобы для апгрейта приложений.

Скачивать необходимо только лицензированные приложения, а также нужна лицензированная версия операционной системы, обновленный браузер. Не открывать линки на неизвестные ресурсы – чаще всего мошенники присылают сокращенные ссылки, которые начинаются с “bit.ly”.

По материалам Обозреватель
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