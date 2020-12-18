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Киевлянин продавал "вирус", присваивающий деньги из крипто-кошельков граждан

Киевлянин продавал "вирус", присваивающий деньги из крипто-кошельков граждан

Сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям Киевщины совместно со следственным подразделением Дарницкого управления полиции Киева уличили гражданина в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Установлено, что 26-летний житель столицы разработал «вирус», суть работы которого заключалась в подмене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей.

Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а далее – предоставляло доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя.

Свою разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил один такой экземпляр более 5 тысяч гривен. Также фигурант предлагал бесплатную версию, которая работала непосредственно на него.

Сейчас киберполицейские устанавливают круг пострадавших от такой деятельности лиц и сумму ущерба.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

По материалам Finance.UA
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