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Skoda анонсировала новый бюджетный кроссовер

Skoda анонсировала новый бюджетный кроссовер

Компания Skoda анонсировала новый бюджетный кроссовер Kushaq.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Название нового кроссовера – это отсылка к слову kushak из санскрита, которое переводится как “король” или “император”. Согласно современному неймингу чешского бренда, последнюю букву K заменили на Q, чтобы подчеркнуть, что новинка принадлежит к семейству кроссоверов марки, представленных на местном рынке также моделями Kodiaq и Karoq.

Отметим, что дебют этой модели должен состояться в марте 2021 года. Skoda Kushaq будет рассчитан на рынок Индии, где его продажа должна стартовать летом.

Kushaq – это первый автомобиль бренда, появившийся в результате инициативы India 2.0. В рамках этой стратегии компании Skoda отвели важную роль – выступать основным представителем концерна Volkswagen Group на требовательном рынке Индии. По предварительным данным, новый Skoda Kushaq 2022 модельного года получит 110-сильный двигатель и более мощный агрегат на 150 л.с. Концепт с таким мотором разгонялся до 100 км/ч быстрее 9 секунд.

Автомобиль окажется чем-то средним между субкомпактным европейским Kamiq и концептом Skoda Vision IN, представленным год назад на автосалоне в Нью-Дели. Модель базируется на платформе MQB-A0.

В ближайшие 18 месяцев за Kushaq последуют еще три модели, которые будут использовать аналогичную платформу. Ожидается, что речь идет о серийной версии кроссовера-двойника Volkswagen Taigun, а также адаптированных для индийского рынка версиях американского седана Volkswagen Virtus и хэтчбека Fabia нового поколения. Основные конкуренты Skoda Kushaq – корейские Kia Seltos и Hyundai Creta.

По материалам ТСН
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