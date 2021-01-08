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Audi запланировала избавиться от двигателей внутреннего сгорания через 10-15 лет

Audi запланировала избавиться от двигателей внутреннего сгорания через 10-15 лет

Крупнейший производитель автомобилей премиум-класса в Volkswagen Group – компания Audi намерен убрать двигатели внутреннего сгорания из своих моделей не позднее чем через 10-15 лет и начнет предлагать исключительно электромобили.

Об этом со ссылкой на немецкий еженедельник WirtschaftsWoche сообщает CarAndBike.

Компания из Ингольштадта в настоящее время разрабатывает план по переходу на электромобили и уже устанавливает конкретные даты, когда отдельные заводы Audi начнут прекращать производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Защита окружающей среды и экономический успех идут рука об руку – это новый девиз нашей компании», – сказал генеральный директор Audi Маркус Дуйсман.

По его словам, другие автопроизводители работают над аналогичными стратегиями, основная цель которых состоит в том, чтобы все они были полностью подготовлены к середине следующего десятилетия, когда большая часть стран ЕС ограничит или откажется от использования транспортных средств с традиционными двигателями.

По материалам Mind
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