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Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова

Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума - Рожкова

Прошлый 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова написала на своей странице в Facebook.

Как отметила Рожкова, падения ставок не произошло бы, если бы НБУ не обуздал инфляцию, что позволило снизить учетную ставку до рекордных 6%.

“По какой ставке вы могли открыть депозит в январе 2020?! 15-16% годовых. Сегодня это 8-8,5%. Почувствуйте разницу. Однако депозитные ставки уже почти достигли экономически обоснованного минимума”, – добавила она.

Рожкова напомнила, что пандемия заставила людей больше экономить.

“Население резко ограничило потребление. Границы на замке. Одежды нужно меньше. Отдых и развлечения малодоступны. Поэтому люди со средними и высокими доходами начали больше откладывать “на черный день”. Даже уменьшение процентных ставок их существенно не отпугнуло. После очень короткого шокового оттока во время весеннего локдауна вклады населения в банки возобновили рост. И росли в этом году темпами 27% годовых. Правда, следует сказать, что средства на текущих счетах росли быстрее, чем срочные депозиты”, – отметила Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк выступает за отмену налога на доходы с депозитов.
  • Размер гарантированной суммы возмещения депозитов надо поднять втрое – с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн из-за инфляции, роста средних размеров депозитов и доходов населения.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам РБК-Украина
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