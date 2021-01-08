Бизнес хочет взыскать двойную компенсацию со связанной с Трухановым компании

Экспедиторские компании обратились в суд с требованием возмещения причиненных компанией ООО “Евротерминал” убытков от злоупотребления монопольным положением во время сбора платы за проезд к Одесскому морпорту.
Об этом сообщает Лига антитраста.
Компании требуют возместить нанесенный ущерб в двойном размере. Речь идет о сборе “Евротерминалом” неправомерной платы за проезд к Одесскому морскому торговому порту.
Сообщается, что ООО “Евротерминал” монопольно контролирует въезд в морпорт с 2016 года. Тогда Одесская мэрия ограничила проезд по дорогам, ведущим к другому въезду в порт, который не контролируется “Евротерминалом”.
Компания собирала плату в 17-26 долларов за проезд по ее территории за “обслуживание грузовых транспортных средств”, и фактически водители должны были оплачивать ряд навязанных услуг даже для простого проезда в порт. Альтернативного проезда водители не имели.
Законом определяется, что причиненный ущерб от нарушения законодательства о защите экономической конкуренции “возмещается лицом, совершившим нарушение, в двойном размере причиненного ущерба”.
В Лиге антитраста говорят, что сейчас три компании-экспедитора обратились в суд о взыскании компенсаций.
ООО “Евротерминал” зарегистрировано на кипрские компании “Нортингтон Холдингс Лимитед” и “Кравенплейт Лтд”. По первой из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.
По данным OCCRP, Ангерт и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов были членами одной преступной группировки.
Напомним: в 2009 году компания установила плату за проезд на уровне 26 долларов, со скидкой – 17 долларов. В 2016 году Одесский горсовет ограничил альтернативные пути к порту кроме как через территорию “Евротерминала”.
В 2017 году Антимонопольный комитет оштрафовал ООО “Евротерминал” за злоупотребление монопольным положением на 5 миллионов гривен. В 2018 году Кассационный хозяйственный суд отказал ООО “Евротерминал” в деле против Антимонопольного комитета о злоупотреблении компанией монопольным положением при сборе с перевозчиков неправомерной платы за проезд в Одесский морской торговый порт.
В ноябре 2020 года АМКУ закрыл дело о невыполнении “Евротерминалом” пункта по обеспечению возможности бесплатного проезда, поскольку удовлетворился снижением цены до 16,7 доллара.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 5288 14
Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%Вчера, 13:20 - 894 8
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 5218 6
Депутаты предлагают повысить минимальные зарплаты украинцам34 мин. назад - 309 2
В Украине запустят национальную цифровую валюту CBDC2 ч. назад - 735 2
Названа цена на земли в случае открытия рынка в июле 2021 годаВчера, 21:00 - 8133 1
Падение доллара продолжится до середины 2021 года – опрос ReutersВчера, 12:10 - 7453
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 5288 14
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 5218 6
Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионовВчера, 14:05 - 4880 1
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 201
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1029
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1529
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1746 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 848