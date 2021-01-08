0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

В Минэкономики рассказали, как в этом году будут помогать агросектору

В Минэкономики рассказали, как в этом году будут помогать агросектору

Все госпрограммы по поддержке агросектора в Украине, действующие в прошлом году, являются средне- и долгосрочными, поэтому отечественные фермеры могут рассчитывать на них и в 2021-м. Речь идет об удешевлении кредитов, компенсации стоимости техники и оборудования, поддержке развития фермерских хозяйств, садоводства, виноградарства и хмелеводства, животноводства и переработки продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В министерстве отдельно подчеркнули, что благодаря таким программам в ушедшем году государство выплатило украинским фермерам суммарно 4 млрд грн поддержки, как и было рассчитано с самого начала. В Минэкономики отметили, что одним из весомых результатов 2020 года для аграрной отрасли является перезагрузка поддержки украинского АПК. В частности, речь идет и о законодательных инициативах.

“Перезагрузка господдержки АПК базируется на трех принципах – прозрачности, прогнозируемости и справедливости, которые, в частности, заложены в принятом в целом в начале ноября 2020-го законопроекте №3295 “О господдержке сельского хозяйства Украины”. Этот документ совершенствует господдержку и определяет приоритеты на следующие годы”, – говорится в сообщении.

Речь идет о поддержке животноводства, включая нишевые сферы – овцеводство, козоводство, аквакультуру, поддержку органического производства, садоводства, овощеводства, ягодоводства, орошения, восстановление дренажа и др. Эти направления нацелены на создание новых рабочих мест, увеличение добавленной стоимости в с/г, увеличение числа фермерских и других мелких хозяйств и наполнение местных бюджетов.

“Кроме того, этот документ закрепляет на законодательном уровне функционирование онлайн-платформы – Государственного аграрного реестра, который обеспечит аграриям упрощенный доступ к программам государственной поддержки и публичность ее распределения”, – заверили в министерстве. И добавили, что такой инструмент увеличит число получателей господдержки.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.