В Минэкономики рассказали, как в этом году будут помогать агросектору

Все госпрограммы по поддержке агросектора в Украине, действующие в прошлом году, являются средне- и долгосрочными, поэтому отечественные фермеры могут рассчитывать на них и в 2021-м. Речь идет об удешевлении кредитов, компенсации стоимости техники и оборудования, поддержке развития фермерских хозяйств, садоводства, виноградарства и хмелеводства, животноводства и переработки продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В министерстве отдельно подчеркнули, что благодаря таким программам в ушедшем году государство выплатило украинским фермерам суммарно 4 млрд грн поддержки, как и было рассчитано с самого начала. В Минэкономики отметили, что одним из весомых результатов 2020 года для аграрной отрасли является перезагрузка поддержки украинского АПК. В частности, речь идет и о законодательных инициативах.

“Перезагрузка господдержки АПК базируется на трех принципах – прозрачности, прогнозируемости и справедливости, которые, в частности, заложены в принятом в целом в начале ноября 2020-го законопроекте №3295 “О господдержке сельского хозяйства Украины”. Этот документ совершенствует господдержку и определяет приоритеты на следующие годы”, – говорится в сообщении.

Речь идет о поддержке животноводства, включая нишевые сферы – овцеводство, козоводство, аквакультуру, поддержку органического производства, садоводства, овощеводства, ягодоводства, орошения, восстановление дренажа и др. Эти направления нацелены на создание новых рабочих мест, увеличение добавленной стоимости в с/г, увеличение числа фермерских и других мелких хозяйств и наполнение местных бюджетов.

“Кроме того, этот документ закрепляет на законодательном уровне функционирование онлайн-платформы – Государственного аграрного реестра, который обеспечит аграриям упрощенный доступ к программам государственной поддержки и публичность ее распределения”, – заверили в министерстве. И добавили, что такой инструмент увеличит число получателей господдержки.