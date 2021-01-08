Глава ЕБА назвала отрасли, которые больше всего пострадают в этом году из-за коронакризиса

В этом году на фоне коронакризиса хуже всего будет тем отраслям, которые не смогут адаптироваться к новым условиям. В первую очередь речь идет о отелях, ресторанах и бизнес-центрах.

Об этом сообщила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко в эфире телеканала “Украина 24”.

“Что касается секторов – у отелей, ресторанов дела могут быть плохи. Если не откроются условия для того, чтобы эти заведения работали, то им будет очень сложно поддерживать свою операционную деятельность в норме… Бизнес-центрам, скорее всего, будет трудно и в этом году. На сегодня 9 из 10 людей не хотят возвращаться в офисы. Бизнес-центрам уже сейчас надо думать, как менять свою бизнес-модель, чтобы быть эффективными и успешными”, – сказала Деревянко.

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По ее словам, украинский бизнес, который пережил карантин 2020 года, в 2021 году ждут новые испытания. Вместе с тем те компании, которые представляет ЕБА, достаточно оптимистично смотрят в 2021 год. Прошлый год был “тренировочным”, когда люди должны были привыкнуть к новой карантинной действительности.

“И 2021 год должен быть проще только в случае, если новых пандемий у нас не появится. Хуже будет у тех, кто не сможет адаптироваться к новым условиям. Лучше, соответственно, у тех, кто сможет найти свой путь в новой реальности”, – сказала она.

Напомним, в прошлом месяцев в ЕБА по итогам исследования сообщили, что во II полугодии 2020-го индекс инвестиционной привлекательности в Украине снизился до 2,4 баллов из 5-ти возможных, что показало беспрецедентное падение настроений гендиректоров, которое сопоставимо с 2013 годом.