Названа цена на земли в случае открытия рынка в июле 2021 года

Согласно окончательной версии закона, который парламент принял 31 марта 2020 г., в первые 2,5 года после открытия рынка — с 1 июля 2021 г. — можно будет покупать не более 100 га в одни руки, а затем — до 10 тыс. га.
Инвестиции в землю и ценообразование на нее в будущем станут четко коррелировать с оценкой рентного земельного дохода, так как земля — это ярко выраженный рентный актив, пишет Дело.
На рентную модель ценообразования актива в виде земли влияют два базовых фактора: альтернативная доходность (как правило, это либо банковский депозит, либо ставка по государственным ценным бумагам) и мультипликатор рентного дохода (аренды) на определенное количество лет. В развитых странах период расчета мультипликатора составляет до 20 лет.
В предыдущие годы уже были попытки моделировать ценовой диапазон. Сейчас базовые факторы изменились: ставку доходности следует брать на уровне 10%, а мультипликатор — на срок до 15 лет (с учетом рисков).
Средняя ставка аренды земли в Украине колеблется в диапазоне 1700-2000 грн за га, то есть стартует от $60. В прогнозах Кабмина на 2024 г. фигурирует показатель в 4000 грн, что с учетом девальвации может составить в два раза больше.
«По методу альтернативной ренты получаем ориентировочную стоимость земли в диапазоне $600 (на старте рынка) — $1300 (в 2024 г.). По методу капитализации ренты и ценового мультипликатора: $900 на старте и $1900 в 2024-м на этапе зрелого рынка. В любом случае речь не идет о суммах, которые называют некоторые эксперты, измеряя цену на наш чернозем десятками тысяч долларов», — говорится в материале.
К моменту полного открытия рынка земли цена на пашню будет дисконтироваться за счет рисков серых схем и определяться, исходя из метода капитализации арендной платы, который максимально подходит фермерам и агрохолдингам (в части заключения договоров с отлагательным условием). После 2024 г., с приходом крупных инвесторов (которые захотят купить около 100 тыс. на 10 структур), доминировать будет метод альтернативной ренты.
Крупные инвестиции в чернозем в Украине появятся лишь на зрелом этапе рынка, то есть после 2025 г.
Эффективность их будет определяться целостностью массива земли: от ста гектаров, цельным клином, то есть цена входного билета на этот рынок составит от $100 тыс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советы13 ч. назад - 11005 21
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗ10 ч. назад - 3128 11
Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%8 ч. назад - 485 4
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформа5 ч. назад - 1404 1
Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНС11 ч. назад - 5349 1
Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советы13 ч. назад - 11005 21
Ученые разработали солнечные батареи с высокой эффективностьюВчера, 22:29 - 7558 1
Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНС11 ч. назад - 5349 1
Падение доллара продолжится до середины 2021 года – опрос Reuters9 ч. назад - 5154
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗ10 ч. назад - 3128 11
SpaceX произвела первый запуск в 2021 годуПозавчера, 12:45 - 166
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 932
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1466
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1700 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 838