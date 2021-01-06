В Украине можно менять отчество: как это сделать

В Украине вступил в силу закон, который позволяет гражданину самому выбирать свое отчество. В Киеве 1350 человек в год меняет свое имя или фамилию. В Украине таких насчитали около 13 тысяч.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Такие изменения возможны только через отделы регистрации актов гражданского состояния с 14 лет с согласия родителей, а с 16 лет – по самостоятельному решению.

“Человек должен предоставить свой паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, если состоите в браке, и если есть несовершеннолетние дети, нужно свидетельство об их рождении”, – сообщила Ирина Антоненко, руководитель Святошинского районного ГРАГСУ Киева.

Государственный взнос составляет 5,1 грн. заявление формируется сразу на компьютере, а дальше дело стоит за полицией. Они должны проверить, не является ли изменение отчества для сокрытия своей личности или избежания определенной ответственности. В общем процедура может растянуться до трех месяцев.

На руки гражданин получает свидетельство о смене своего отчества, с ним может менять паспорт или водительское удостоверение. Остальные документы обменивать не обязательно.

“Все документы, которые выдаются в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, не меняются. Вы подтверждаете принадлежность к ним свидетельством об изменении, в котором указано, что с такого-то времени у вас есть уже другие данные”, – добавила Дашутина.

Законодатели говорят, что возможность изменить отчество – это свобода выбора.

“Первая цель – расширить права и свободы наших граждан. В части реализации осуществления права на имя. И во-вторых, выполнить европейское решение суда по правам человека”, – подчеркнул народный депутат Украины Владимир Ватрас.

Справка Finance.ua:

В Украине с 1 января 2021 года разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.