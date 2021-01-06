Названы страны, с которыми Украина будет развивать торговые отношения в 2021 году

Украина намерена снижать таможенные нагрузки на украинские товары.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка во время онлайн-конференции «GoGlobal: В мире должно быть больше украинского».

«В этом году мы планируем обновить соглашение о свободной торговле с ЕС, потому что уже прошел 5-летний период, а также расширим соглашение с Канадой», — отметил Качка.

По его словам, для Украины всегда остается актуальным вопрос налаживания торговых отношений с Турцией, ведь именно на эту страну поступает много запросов от бизнеса. Также есть запрос на развитие отношений с Азией и Средиземноморским регионом.

«Мы уже начали первый этап подготовки к переговорам с Египтом, Тунисом, Иорданией. Большой проект назревает с КНР, поскольку очевидно, что это наш крупнейший партнер. В 2020 году экспорт в КНР вырос на 92% за 11 месяцев. Есть основания для либерализации международной торговли», — отмечает Качка.