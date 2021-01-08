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Почему приложение Kyiv Smart City заменили на "Киев цифровой"

Почему приложение Kyiv Smart City заменили на "Киев цифровой"

Мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на “Киев цифровой”, потому что первое принадлежит общественной организации, а не городу, пояснили в коммунальном предприятии ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр).

«Основная причина замены – Kyiv Smart City принадлежит не городу, а общественной организации, которая к городу Киеву не имеет отношения (код и авторские права на него, логотип, торговая марка), соответственно, город не управляет приложением и не имеет возможности его развивать», – отметили в предприятии.

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По его словам, «Киев Цифровой» разрабатывал ГИВЦ, а логотип и торговая марка нового приложения принадлежат городу.

Напомним, 5 января этого года Kyiv Smart City без предупреждения прекратил работу. Пользователи получили уведомление о том, что все сервисы перенесены на «Киев Цифровой». Команда Kyiv Smart City заявила, что это стало для нее неожиданностью.

В то же время в ГИВЦ уверяют, что предупреждали команду Kyiv Smart City о том, что договор, по которому использовали приложение, закончится 31 декабря 2020 года и его не будут продлевать.

Возможности приложения. На данный момент новое приложение «Киев Цифровой» предоставляет возможность пополнять со смартфона транспортную карту Kyiv Smart Card, покупать QR-билеты, платить за парковку, забирать эвакуированную машину без очереди и получать уведомления от ЖКХ.

Киевлянин Сергей Пасюта заметил, что теперь все платежи на сайте ГИВЦ проходят не через одесскую фирму «ГЕРЦ», которая брала большую комиссию, а через фирму «Контрактовый дом» и iPay (компания «Универсальные платежные решения»).

По материалам Хмарочос
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