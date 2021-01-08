Почему приложение Kyiv Smart City заменили на "Киев цифровой"

Мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на “Киев цифровой”, потому что первое принадлежит общественной организации, а не городу, пояснили в коммунальном предприятии ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр).
«Основная причина замены – Kyiv Smart City принадлежит не городу, а общественной организации, которая к городу Киеву не имеет отношения (код и авторские права на него, логотип, торговая марка), соответственно, город не управляет приложением и не имеет возможности его развивать», – отметили в предприятии.
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По его словам, «Киев Цифровой» разрабатывал ГИВЦ, а логотип и торговая марка нового приложения принадлежат городу.
Напомним, 5 января этого года Kyiv Smart City без предупреждения прекратил работу. Пользователи получили уведомление о том, что все сервисы перенесены на «Киев Цифровой». Команда Kyiv Smart City заявила, что это стало для нее неожиданностью.
В то же время в ГИВЦ уверяют, что предупреждали команду Kyiv Smart City о том, что договор, по которому использовали приложение, закончится 31 декабря 2020 года и его не будут продлевать.
Возможности приложения. На данный момент новое приложение «Киев Цифровой» предоставляет возможность пополнять со смартфона транспортную карту Kyiv Smart Card, покупать QR-билеты, платить за парковку, забирать эвакуированную машину без очереди и получать уведомления от ЖКХ.
Киевлянин Сергей Пасюта заметил, что теперь все платежи на сайте ГИВЦ проходят не через одесскую фирму «ГЕРЦ», которая брала большую комиссию, а через фирму «Контрактовый дом» и iPay (компания «Универсальные платежные решения»).
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