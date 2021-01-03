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Налоговики обнаружили мошеннические действия с электронной цифровой подписью

Налоговики обнаружили мошеннические действия с электронной цифровой подписью

Налоговиками Донецкой области установлено нанесение убытков бюджету на сумму 7,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В результате мошеннических действий неустановленными лицами осуществлена кража электронной цифровой подписи предприятия реального сектора экономики и присвоена сумма лимита в СЭА НДС. В результате дальнейшего незаконного использования налогового кредита бюджету нанесен ущерб в сумме более 7 млн грн.

Материалы приобщены к уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ст. 129 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

По материалам Finance.UA
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