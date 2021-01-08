В Украине появились новые категории транспортных средств

Кабмин принял изменения к классификации и единым требованиям к конструкции и техническому состоянию транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
В частности, появятся две новых категории транспортных средств:
“Принятое сегодня Правительством решение не только отвечает последним изменениям Женевского соглашения 1958 года и законодательству ЕС, но и актуализирует украинскую нормативно-правовую базу, приближая нас к европейским современным стандартам”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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По его словам, на сегодня в Европейском Союзе есть большое количество транспортных средств, которые относятся к новым категориям. Однако из-за того, что в Украине не было соответствующих категорий и подкатегорий — их импорт и использование в стране было запрещено.
Особенно это касается категории L, среди которых значительное количество имеют электрический двигатель и повышенную мобильность, что особенно важно для крупных городов.
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