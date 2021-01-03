Как украинцы могут проверить, открыты ли в отношении них исполнительные производства

В Минюсте рассказали, как действовать в случаях, когда получили извещение от исполнительной службы, однако есть сомнения относительно подлинности такого извещения.

На что следует обращать внимание:

прежде всего необходимо обратить внимание на то, что в случае поступления гражданину вызова/требования от государственного исполнителя, это означает то, что в отношении этого гражданина открыто исполнительное производство;

так, государственный исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления исполнительного документа выносит постановление об открытии исполнительного производства, которое посылается к сведению должнику заказным почтовым отправлением.

В постановлении об открытии исполнительного производства указывается идентификатор для доступа к информации об исполнительном производстве в автоматизированной системе исполнительного производства.

Должник считается уведомленным о начале принудительного исполнения исполнительного документа, если ему отправлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе.

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Одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства вносятся соответствующие сведения в Единый реестр должников.

Чтобы проверить, внесены ли такие сведения в отношении вас, необходимо перейти по ссылке, указав свое Ф. И. О. или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Таким образом, любое лицо может в удобное для него время проверить, открыто ли в отношении него исполнительное производство, или нет.

Также наименования и адреса территориальных органов государственной исполнительной службы можно проверить на официальном вебсайте Министерства юстиции Украины в разделе «Структура» в подразделе «Территориальные органы» по ссылке.