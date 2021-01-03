Правительство изменило размеры минимальной компенсации пассажирам за задержку авиарейсов

Правительство одобрило изменения в Порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации, устанавливающие новые размеры минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) за ущерб, причиненный вследствие задержки при перевозке пассажиров, а также за ущерб, причиненный багажу, грузу или почте.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Еще в 2008 году мы присоединились к Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанной в Монреале в 1999-м. Этот документ определяет размеры минимальных страховых сумм (т.н. лимитов ответственности) авиаперевозчика за ущерб, причиненный в связи с задержкой, или ущерб, причиненный багажу, грузу или почте. ИСАО просматривает данные лимиты каждые 5 лет, учитывая коэффициент инфляции, и уведомляет стороны об изменении границ ответственности. Поэтому в связи с этим мы также должны были привести в соответствие необходимые нормативно-правовые акты», – пояснил министр.
Читайте также: Акции и скидки: в какие страны можно улететь дешево
Напомним, 28 июня 2019 ИСАО сообщило о пересмотре в текущем году лимитов ответственности и предоставило обновленные лимиты ответственности, которые применяются с 28 декабря 2019 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работатьВчера, 16:10 - 1886 12
Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скораяВчера, 13:39 - 5365 8
Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцевПозавчера, 15:39 - 3686 6
Bitcoin преодолел отметку в $37 тысячВчера, 13:10 - 397 5
Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали срокиВчера, 15:35 - 3845 5
Налоги за квартиры: кому придется отдать больше двух тысячВчера, 17:00 - 21323
Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скораяВчера, 13:39 - 5365 8
Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали срокиВчера, 15:35 - 3845 5
Куда инвестируют граждане Украины (исследование)Вчера, 16:12 - 2877 2
Названы самые высокооплачиваемые профессии 2020 года в УкраинеВчера, 13:21 - 1988
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году13 мин. назад - 3
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)Позавчера, 11:54 - 649
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1245
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1545 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 777