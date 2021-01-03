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Правительство изменило размеры минимальной компенсации пассажирам за задержку авиарейсов

Правительство изменило размеры минимальной компенсации пассажирам за задержку авиарейсов

Правительство одобрило изменения в Порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации, устанавливающие новые размеры минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) за ущерб, причиненный вследствие задержки при перевозке пассажиров, а также за ущерб, причиненный багажу, грузу или почте.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Еще в 2008 году мы присоединились к Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанной в Монреале в 1999-м. Этот документ определяет размеры минимальных страховых сумм (т.н. лимитов ответственности) авиаперевозчика за ущерб, причиненный в связи с задержкой, или ущерб, причиненный багажу, грузу или почте. ИСАО просматривает данные лимиты каждые 5 лет, учитывая коэффициент инфляции, и уведомляет стороны об изменении границ ответственности. Поэтому в связи с этим мы также должны были привести в соответствие необходимые нормативно-правовые акты», – пояснил министр.

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Напомним, 28 июня 2019 ИСАО сообщило о пересмотре в текущем году лимитов ответственности и предоставило обновленные лимиты ответственности, которые применяются с 28 декабря 2019 года.

По материалам Finance.UA
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