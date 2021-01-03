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Skoda имеет наибольший потенциал роста среди брендов группы VW

Skoda имеет наибольший потенциал роста среди брендов группы VW

По словам директора по продажам VW Group Кристиана Далхейма, автопроизводитель Skoda имеет «наибольший потенциал роста» среди брендов в Европе, поскольку он ориентирован на более традиционных покупателей с ограниченным бюджетом.

Как рассказал Далхейм изданию Automotive News, клиенты бренда имеют социальный статус от среднего до низкого, и они требуют функциональности от своего автомобиля, а не роскоши.

По словам Далхейма, чешский бренд Skoda не намерен конкурировать с бюджетным брендом Renault Dacia.

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«Нам не нравится такое сравнение, поскольку мы не хотим сводить Skoda к борьбе с этим конкурентом. У Skoda есть невероятные конкуренты с французскими брендами и, конечно, Ford», – рассказал он.

Он также добавил, что Skoda может привлечь больше клиентов, без необходимости переходить в категорию низкобюджетных брендов.

В то же время Skoda становится проблемой для немецкой автомобильной группы, поскольку более низкие производственные затраты в Чешской Республике дают бренду ценовое преимущество по сравнению с другими марками Volkswagen, использующими ту же платформу, но автомобили собираются в Германии, где затраты выше.

В последние годы Skoda удалось превзойти бренд Volkswagen по рентабельности и оставаться прибыльным в первые три квартала 2020 года, несмотря на убытки, нанесенные отрасли пандемией.

Согласно отчету VW Group, мировые поставки Skoda за первые девять месяцев 2020 года сократились на 21% до 721 884 автомобилей. В Европе показатели бренда оказались лучше, здесь его продажи упали на 17% до 568 280 за первые 11 месяцев прошлого года. В Китае Skoda сообщила о падении продаж на 44% за первые 10 месяцев 2020 года до 118 230 автомобилей.

По материалам Mind
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