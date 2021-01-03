Skoda имеет наибольший потенциал роста среди брендов группы VW

По словам директора по продажам VW Group Кристиана Далхейма, автопроизводитель Skoda имеет «наибольший потенциал роста» среди брендов в Европе, поскольку он ориентирован на более традиционных покупателей с ограниченным бюджетом.
Как рассказал Далхейм изданию Automotive News, клиенты бренда имеют социальный статус от среднего до низкого, и они требуют функциональности от своего автомобиля, а не роскоши.
По словам Далхейма, чешский бренд Skoda не намерен конкурировать с бюджетным брендом Renault Dacia.
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«Нам не нравится такое сравнение, поскольку мы не хотим сводить Skoda к борьбе с этим конкурентом. У Skoda есть невероятные конкуренты с французскими брендами и, конечно, Ford», – рассказал он.
Он также добавил, что Skoda может привлечь больше клиентов, без необходимости переходить в категорию низкобюджетных брендов.
В то же время Skoda становится проблемой для немецкой автомобильной группы, поскольку более низкие производственные затраты в Чешской Республике дают бренду ценовое преимущество по сравнению с другими марками Volkswagen, использующими ту же платформу, но автомобили собираются в Германии, где затраты выше.
В последние годы Skoda удалось превзойти бренд Volkswagen по рентабельности и оставаться прибыльным в первые три квартала 2020 года, несмотря на убытки, нанесенные отрасли пандемией.
Согласно отчету VW Group, мировые поставки Skoda за первые девять месяцев 2020 года сократились на 21% до 721 884 автомобилей. В Европе показатели бренда оказались лучше, здесь его продажи упали на 17% до 568 280 за первые 11 месяцев прошлого года. В Китае Skoda сообщила о падении продаж на 44% за первые 10 месяцев 2020 года до 118 230 автомобилей.
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