Kyiv Smart City больше не работает: е-билет без предупреждения перенесли в другое приложение

Мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения прекратило свою работу, а пользователи получили сообщение, что все сервисы, в том числе и е-билет – перенесли в новое приложение “Киев Цифровой”.
Информацию о том, что Kyiv Smart City больше не работает, подтвердил в Facebook глава комитета Smart City общественного совета при Минцифре Юрий Назаров.
“Утро начинается не с очень крутых новостей. Да, это правда! Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей.
Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения “Киев Цифровой”, но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними”, – написал Назаров.
“Не лишним будет сказать, что ни в какую даль под музыку мы не отправлялись. Команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины”, – добавил он.
В комментариях в Facebook команда Kyiv Smart City, отвечая на вопросы пользователей, заявила, что их разработчиков лишили доступа к приложению “и передали команде ГИВЦ” (ГИВЦ – Главный информационно – вычислительный центр – ред.).
Причины закрытия. Назаров в комментариях к своему посту, отвечая на вопрос, заявил, что команда пока не знает причин закрытия приложения.
Возврат неиспользованных QR-билетов. В Kyiv Smart City добавили, что для возврата нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital, их перенесут в новое приложение.
Также можно оплачивать парковку и получать оповещения об эвакуации машины.
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