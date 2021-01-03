Украинцам начнут платить по две пенсии: в "Слуге народа" назвали сроки

В Украине с 2023 года запустят пенсионную реформу, в результате которой работающие будут откладывать часть дохода на специальный фонд, из которого при достижении 60-летия смогут получать вторую пенсию.

Об этом в интервью изданию “Гордон” заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. “Старт реформ в пенсионной сфере намечен на 2023 год, что определено пока на уровне законопроектов. Мы в процессе подготовки решений. Это наиболее оптимальный срок, чтобы центральные органы исполнительной власти подготовили почву. Но закон нужно принять до конца этого года, тогда весь 2022 год пойдет на подготовку”, – рассказывает нардеп.

Будут действовать три источника накопления на “вторую пенсию”: государство (которое отказывается от части налогов или взносов, например, единого социального взноса – ЕСВ), работодатель и, собственно, сам человек.

“У нас же планируется (это прописано в законопроекте №2683) такая система: человек откладывает минимум 1% от своего дохода (при желании может и больше), работодатель действует по формуле +1% (это значит, если человек откладывает 1%, то работодатель – минимум 2%). Премьер-министр Денис Шмыгаль настроен решительно, чтобы в 2023 году выделить 2% от ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и отложить на пенсии”, – сказала Третьякова.

Украинцев ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Справка Finance.ua:

Банковские счета пенсионеров будут проверять. Если пенсия или социальные выплаты перечисляются на карту, срок действия которой больше года и за этот срок деньги с карты не снимались и не тратились, то будет запущен механизм проверки личности пенсионера.

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