Пенсионеры будут платить на 2 тыс. грн налогов больше в 2021 году (инфографика)

Аналитики посчитали, сколько денег человек отдает государству в год в виде сборов по оплате товаров и услуг.

Об этом пишет Цена государства

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Напомним, украинцы назвали приемлемый размер пенсии: среднее значение приемлемого для украинца уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

По сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли незначительно (примерно на 3%) – с 11,0 тыс. гривен в 2019 году до 11,4 тыс. гривен в 2020 году.

Инфографика: “Цена государства”

Справка Finance.ua:

Перерасчет пенсионных выплат в Украине откладывается до марта 2021 года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он назвал причину отсрочки индексации пенсионных выплат. В финансировании ПФУ (Пенсионный фонд) накопилось огромное количество нерешенных проблем.

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