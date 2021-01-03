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Преимущества и недостатки финансового лизинга на жилье (инфографика)

Преимущества и недостатки финансового лизинга на жилье (инфографика)

Государственное ипотечное учреждение фактически за год обеспечило 2 233 украинских семьи жильем на условиях финансового лизинга. Еще более 13 тыс. семей подали заявления на получение жилья в финансовый лизинг и ожидают позитивного решения.

Об этом сообщила пресс-служба ГИУ.

Программа финансового лизинга действует по всей территории Украины. 78% приобретенного жилья находится в областных центрах, 22% – в других населенных пунктах.

Средняя лизинговая ставка по портфелю переданного в финансовый лизинг жилья составляет 9% годовых.

В частности, механизм «Жилье в финансовый лизинг» обеспечивает жильем военнослужащих Минобороны, Службы Безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, врачей Министерства здравоохранения и учителей Министерства образования и науки Украины.

Недостатки лизинга на жилье. При проведении сравнительного анализа различных способов погашения жилищного ипотечного кредита, предусмотренных Стандартами ГИУ, и приобретения жилой недвижимости с использованием механизма финансового лизинга, текущие платежи по лизингу могут превышать текущие выплаты по ипотечному кредиту, что обусловлено меньшей суммой долга по ипотеке при выплате первоначального взноса за квартиру в размере не менее 30% от ее стоимости. Однако именно этот первоначальный (первый) взнос является основным барьером для потенциальных покупателей жилья при использовании ипотечного кредита.

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С точки зрения потребителя такой финансовой услуги, финансовый лизинг имеет некоторые недостатки, к которым в первую очередь относится приобретение права собственности на жилье после уплаты лизингодателю полной суммы стоимости жилья, которое получено в лизинг.

По материалам Finance.UA
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