Глава Минсоцполитики рассказала, кто получит надбавку к пенсии в январе

Январское повышение пенсий коснется 2,2 млн украинцев, которые получали пенсии менее 2400 гривен и имеют полный стаж. В среднем выплаты вырастут на 350-360 гривен.

Об этом рассказала в интервью «Радио свобода» глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

“Вообще у нас есть (я ее так называю) пятиэтапная программа повышения пенсий на 2021 год. И, конечно, мы начинаем с января. У нас в январе повышается наименьшая пенсионная выплата для людей, которым исполнилось 65 лет, но которые имеют полный стаж. Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины – 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2 000 гривен, так ему повысят на 400 гривен. Это будет 2 400. У кого 2 100, то, значит, на 300», – сказала чиновница.

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Всего это повышение коснется 2,2 миллиона человек. Средний размер роста пенсий будет 350-360 гривен. Следующее повышение министерство планирует на март.