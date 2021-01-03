Акции и скидки: в какие страны можно полететь дешево

С началом нового года авиакомпании призывают путешествовать по миру и предлагают существенные скидки на билеты на ближайшие даты и весь летний сезон. По некоторым акциям можно забронировать перелет по символической цене.
Акции и скидки: Авиакомпания Qatar Airways проводит праздничную акцию – авиабилеты в разные уголки мира можно забронировать по цене от 14 000 гривен. Появились дешевые авиабилеты также у авиакомпании Turkish Airlines. На днях закончилась новогодняя распродажа у другой авиакомпании – Pegasus предлагала билеты в разные города по цене от 9 евро.
Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Киев после карантина только 18 декабря 2020 года. До 14 января на сайте авиакомпании предлагается забронировать перелеты эконом-класса по цене от 14000 гривен, а в бизнес-классе – от 39 000 гривен. Выбрать дате полета можно до 30 ноября 2021 года.
Например, полететь в Занзибар 9 января можно по цене от 10304 гривны в одну сторону с двумя пересадками. На Мальдивы 8 января билет стоит от 10829 гривен в одну сторону. На Шри-Ланку (Коломбо) – 3 февраля можно полететь за 7785 гривен в одну сторону.
В Куала-Лумпур 13 января можно полететь за 13964 гривен в одну сторону, а в Дели можно забронировать билет на 27 марта за 7443 гривен в одну сторону.
У авиакомпании Turkish Airlines можно найти акционные билеты в ОАЭ на весь год. Полететь из Киева и Одессы в Дубай по цене от 166 евро в обе стороны можно как в феврале, так и в августе.
Курорты, на которые легко улететь:
К слову, карантинные правила в разных странах могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, поэтому авиакомпании советуют внимательно изучать условия въезда на момент бронирования билетов.
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