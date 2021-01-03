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Акции и скидки: в какие страны можно полететь дешево

Акции и скидки: в какие страны можно полететь дешево

С началом нового года авиакомпании призывают путешествовать по миру и предлагают существенные скидки на билеты на ближайшие даты и весь летний сезон. По некоторым акциям можно забронировать перелет по символической цене.

Акции и скидки: Авиакомпания Qatar Airways проводит праздничную акцию – авиабилеты в разные уголки мира можно забронировать по цене от 14 000 гривен. Появились дешевые авиабилеты также у авиакомпании Turkish Airlines. На днях закончилась новогодняя распродажа у другой авиакомпании – Pegasus предлагала билеты в разные города по цене от 9 евро.

Авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты в Киев после карантина только 18 декабря 2020 года. До 14 января на сайте авиакомпании предлагается забронировать перелеты эконом-класса по цене от 14000 гривен, а в бизнес-классе – от 39 000 гривен. Выбрать дате полета можно до 30 ноября 2021 года.

Например, полететь в Занзибар 9 января можно по цене от 10304 гривны в одну сторону с двумя пересадками. На Мальдивы 8 января билет стоит от 10829 гривен в одну сторону. На Шри-Ланку (Коломбо) – 3 февраля можно полететь за 7785 гривен в одну сторону.

В Куала-Лумпур 13 января можно полететь за 13964 гривен в одну сторону, а в Дели можно забронировать билет на 27 марта за 7443 гривен в одну сторону.

У авиакомпании Turkish Airlines можно найти акционные билеты в ОАЭ на весь год. Полететь из Киева и Одессы в Дубай по цене от 166 евро в обе стороны можно как в феврале, так и в августе.

Курорты, на которые легко улететь:

  • Египет – страна требует негативный ПЦР-тест с QR-кодом, действительный до 72 часов до вылета. Виза на курорт не требуется. В Египет летают авиакомпании МАУ, SkyUp, “Роза Ветров” и Azur Air.
  • Турция – для въезда по новым правилам необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Виза не нужна. На горнолыжный курорт Кейсери рейсы выполняют МАУ и SkyUp, в Стамбул можно долететь с Turkish Airlines.
  • Мальдивы – виза не нужна до 30 дней, справка с результатами негативного ПЦР-теста действительна 96 часов до вылета. Долететь на острова можно прямыми рейсами авиакомпаний МАУ и Azur Air.
  • Доминикана – виза не нужна, результаты ПЦР-тестов у туристов не спрашивают. Прямые рейсы есть у авиакомпаний МАУ и Azur Air.
  • Танзания (остров Занзибар) не требует от туристов ПЦР-тестирования или самоизоляции. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия за 50 долларов США. Прямые рейсы з дозаправкой в Египте осуществляет авиакомпания SkyUp.
  • Шри-Ланка только открылась для туристов на особых условиях – иностранные гости могут отдыхать на закрытых территориях, “туристических пузырях”, а экскурсии только групповые и ограниченные. Виза до 30 дней стоит 35 долларов, также необходим ПЦР-тест за 72 часа до вылета и карантин до 5 дней. Прямой рейс с дозаправкой осуществляет авиакомпания SkyUp.
  • ОАЭ – виза в эту страну не нужна, но для поездки необходимо сдать ПЦР-тест в Украине за 96 часов до вылета, а в аэропорту прилета сдать его повторно – бесплатно. Первые сутки придется подождать результата в отеле. Долететь можно прямыми рейсами авиакомпаний МАУ, SkyUp, FlyDubai.

К слову, карантинные правила в разных странах могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, поэтому авиакомпании советуют внимательно изучать условия въезда на момент бронирования билетов.

По материалам РБК-Украина
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