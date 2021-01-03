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Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцев

Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцев

Введение обязательного получения платного разрешения на безвизовый въезд в Европейский союз, что касается и граждан Украины, ожидается не ранее конца 2022 года.

Согласно данным на сайте Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS), введение такой системы было предусмотрено еще в 2016 году, и тогда ожидалось, что для ее запуска потребуется около пяти лет — к концу 2021 года, а ее окончательное введение произойдет к 2022 году.

Ныне же введение обязательной регистрации отложено на еще более поздний срок.

Новые правила будут применяться к гражданам 60 стран, пользующимся безвизовым режимом с ЕС. Им нужно будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Не позднее 96 часов до въезда в онлайн-системе пользователю необходимо будет сообщить персональные и контактные данные, в частности информацию о проездных документах, месте жительства, образовании, родителях, работе, а также ответить на ряд вопросов о возможных связях с криминалом. Получение авторизации должно занять не более 10 минут.

Разрешение будет действительно для поездок сроком до 90 дней в течение трех лет или до истечения срока загранпаспорта.

За обращение установлена плата в размере 7 евро для заявителей в возрасте от 18 до 70 лет, для остальных это будет бесплатно.

В случае отказа от автоматического согласования от человека могут потребовать дополнительные документы, а в случае отказа и при их предоставлении — можно будет все равно подать апелляцию на такое решение.

Справка Finance.ua:

  • Безвизовый режим для украинцев в страны Шенгенской зоны ввели в июне 2017 года.
По материалам Дело
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