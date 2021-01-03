Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)

В японской Осаке открылся первый шоурум компании Aspark, которая начала продажи электрического гиперкара Owl – его называют самым быстро разгоняющимся серийным автомобилем в мире.
Одновременно с этим, новинку теперь можно приобрести в Европе и Северной Америке. Цена – от 2,9 млн евро. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Кaspiy.
Гиперкар Owl, дебютировавший в конце прошлого года, оснащается силовой установкой с четырьмя электромоторами и 800-вольтовой тяговой батареей емкостью 64 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов составляет 2012 лошадиных сил (2000 Нм).
Таким образом, автомобиль оказался мощнее 1900-сильных Pininfarina Battista и Rimac C_Two, а также Lotus Evija (2000 сил и 1700 Нм).
Источник: Кaspiy
Ранее компания сообщала, что до 60 миль в час (97 километров в час) полноприводный Owl разгонится за 1,69 секунды (правда, перед этим японскому гиперкару нужно проехать 30,5 сантиметра). Однако тестовый заезд, проведенный в октябре на итальянском треке Misano World Circuit, показал, что на ускорение до этой отметки купе потребовалось 1,72 секунды.
Другие испытания, в ходе которых машина была обута в гоночные шины, показали результат в 1,87 секунды. Максимальная скорость – 400 километров в час. Запас хода составляет 450 километров.
Источник: Кaspiy
Всего будет выпущено 50 экземпляров гиперкара, из них 20 машин предназначено для Европы, еще 20 – для Азии и Ближнего Востока, а 10 – для Северной Америки.
В США продажами Owl (от 3,56 миллиона долларов) займется всего один дилер, расположенный в Майями.
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