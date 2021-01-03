0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 1 0

Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)

Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)

В японской Осаке открылся первый шоурум компании Aspark, которая начала продажи электрического гиперкара Owl – его называют самым быстро разгоняющимся серийным автомобилем в мире.

Одновременно с этим, новинку теперь можно приобрести в Европе и Северной Америке. Цена – от 2,9 млн евро. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Кaspiy.

Гиперкар Owl, дебютировавший в конце прошлого года, оснащается силовой установкой с четырьмя электромоторами и 800-вольтовой тяговой батареей емкостью 64 киловатт-часа. Суммарная отдача агрегатов составляет 2012 лошадиных сил (2000 Нм).

Таким образом, автомобиль оказался мощнее 1900-сильных Pininfarina Battista и Rimac C_Two, а также Lotus Evija (2000 сил и 1700 Нм).


Источник: Кaspiy

Ранее компания сообщала, что до 60 миль в час (97 километров в час) полноприводный Owl разгонится за 1,69 секунды (правда, перед этим японскому гиперкару нужно проехать 30,5 сантиметра). Однако тестовый заезд, проведенный в октябре на итальянском треке Misano World Circuit, показал, что на ускорение до этой отметки купе потребовалось 1,72 секунды.

Другие испытания, в ходе которых машина была обута в гоночные шины, показали результат в 1,87 секунды. Максимальная скорость – 400 километров в час. Запас хода составляет 450 километров.


Источник: Кaspiy

Всего будет выпущено 50 экземпляров гиперкара, из них 20 машин предназначено для Европы, еще 20 – для Азии и Ближнего Востока, а 10 – для Северной Америки.

В США продажами Owl (от 3,56 миллиона долларов) займется всего один дилер, расположенный в Майями.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.