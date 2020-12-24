По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,210 млн грн и 50,600 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 25), максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,48-28,49 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 75 активная заявка по доллару на сумму 81,810 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,6000 – 2 222
28,5000 – 4 444
28,5000 – 150 000
28,4800 – 111 111
28,4700 – 888
28,4600 – 99 999
28,4600 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4700 – 20 000
28,4700 – 40 000
28,4700 – 20 000
28,4800 – 26 000
28,4800 – 27 000
28,4800 – 31 000
28,4800 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5159 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4329 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал суммуВчера, 13:44 - 9950 25
В Украине подорожала вода: сколько стоит куб с январяВчера, 16:00 - 3971 11
Сколько построено школ и садиков в Киеве за последние годы и какие планы на 2021 годВчера, 21:10 - 564 7
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы6 ч. назад - 1330 5
Huawei построит свой первый европейский завод во Франции12 ч. назад - 386 4
После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал суммуВчера, 13:44 - 9950 25
НБУ намерен изменить методы взыскания долгов - РожковаВчера, 13:19 - 8775 2
В Украине подорожала вода: сколько стоит куб с январяВчера, 16:00 - 3971 11
Эксперт спрогнозировал курс гривны в этом годуВчера, 14:02 - 3170 3
Какой курс гривны прогнозируют банкиры до конца 2021 годаВчера, 19:45 - 3054 1
Tesla поставила новый рекордПозавчера, 10:58 - 815
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1354 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 725
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5487 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 7870 2