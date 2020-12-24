По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,210 млн грн и 50,600 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 25), максимальный курс продажи доллара 28,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,48-28,49 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 75 активная заявка по доллару на сумму 81,810 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,6000 – 2 222

28,5000 – 4 444

28,5000 – 150 000

28,4800 – 111 111

28,4700 – 888

28,4600 – 99 999

28,4600 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4700 – 20 000

28,4700 – 40 000

28,4700 – 20 000

28,4800 – 26 000

28,4800 – 27 000

28,4800 – 31 000

28,4800 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5159 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4329 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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