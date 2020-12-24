ПриватБанк за полмиллиарда продает торговый центр в Днепре

ПриватБанк совместно с ООО “Эксито Партнерс и Коэн Украина” – эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества банка – выставил на продажу ТЦ “Приозерный” в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что аукцион состоится 15 января 2021 года на сайте Электронной торговой системы (ЕТС) EP Liquid, заявленная начальная стоимость – 518 млн грн.
В объявлении об аукционе говорится, что ТЦ расположен в Днепре на улице Боброва, 1.
Прилегающие земельные участки (12 участков) расположены по адресу: ул. Извилистая, 3 и 3а, ул. Таллинская, 2, 4, 6.
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