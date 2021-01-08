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Apple запатентовала новую клавиатуру, над которой работает 10 лет

Apple запатентовала новую клавиатуру, над которой работает 10 лет

Компания Apple получила патент на клавиатуру MacBook от ведомства по патентам и товарным знакам США.

Новая клавиатура сделана с небольшими дисплеями, которые встроены в каждую клавишу.

Согласно задумке, эта новинка должна динамически изменять символы на кнопках, в зависимости от ситуации или используемого языка.

“Динамические метки могут быть сгенерированы с использованием динамически реконфигурируемых компонентов отображения меток, таких как дисплеи на органических светодиодах с массивами пикселей, электрофоретические дисплеи с массивами пикселей или другие массивы пикселей”, — рассказали в описании патента.

У дисплеев не будет высокого разрешения. Вместо этого они смогут точно отображать основные символы. Благодаря этому пользователи смогут настраивать различные раскладки клавиатуры и изменять назначение клавиш. То есть станет возможным создать и сохранить несколько раскладок для работы, игр или редактирования видео.

В будущем эта клавиатура может стать универсальной, и тогда Apple сможет не выпускать модели с соответствующей раскладкой символов под конкретные регионы. Компания разрабатывает такую клавиатуру более десяти лет, впервые о ней заговорили в 2008 году.

По материалам НВ
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