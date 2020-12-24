Курс доллара и цены в 2021 году: экономист сделал прогноз

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине в новом 2021 году, рассказал экономист Андрей Блинов в эфире канала “Украина 24”.
“Я не знаю, на сколько будет меняться курс. Скажу честно: никто, в том числе и в Национальном банке, не знает, как он будет меняться, поскольку курс плавающий. Это очень сильно будет зависеть от спроса и предложения, от того, каким образом будет проходить торговля. Но посмотрим средний обменный курс за прошлый год, это 26 с лишним, а 29,10 — прогнозный. При таком сценарии получается, что средний обменный курс по сравнению с прошлым годом, год к году, – это 10% роста”, — сказал он.
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Эксперт рассказал, на сколько увеличатся цены.
“Конечно, значительная часть такого изменения курса трансформируется в цены. Для тех людей, кто, например, сильно зависит от потребления импорта, цены растут. Но мы и так знаем прогноз, что в 2021 году цены вырастут чуть больше чем на 6%, это официальный прогноз Нацбанка. Если говорить в целом по всем категориям, то рост именно такой. Я не уверен, что в 2021 году произойдет хотя бы незначительная девальвация американского доллара, потому что на сегодня перспективы, которые мы имеем относительно платежного баланса, и ожидания относительно заимствования довольно оптимистичны”, — сказал он.
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