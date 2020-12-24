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Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Национальный банк Украины запустил интернет-магазин по продаже нумизматической продукции — памятных монет и сувенирной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 4 января нумизматическую продукцию Нацбанка можно приобрести онлайн круглосуточно без выходных в интернет-магазине вот здесь.

Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция будут реализовываться по розничной цене НБУ. Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку.

Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной картой платежными системами “Простир”, Visa или MasterCard.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять компании «Новая почта» и Укрпочта. Сроки доставки и условия получения продукции соответствуют условиям компании, которую выбирает пользователь.

Также для дополнительного удобства клиентов предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, находящегося в помещении Нацбанка по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А.

В Нацбанке также уточнили, что в будущем планируют расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за границу.

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По материалам hromadske.tv
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