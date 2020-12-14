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Украинцы за месяц сократили переводы на родину почти на $30 млн

Украинцы за месяц сократили переводы на родину почти на $30 млн

Второй месяц подряд сокращается объем частных денежных переводов в Украину.

Об этом свидетельстуют данные Нацбанка.

Если в сентябре 2020-го наши граждане переслали $1,072 млрд (в августе – $1,054 млрд), в октябре – $1,063 млрд, то в ноябре – $1,035 млрд. В ноябре 2020-го за месяц показатель упал на 2,6% ($28 млн). В сравнении же с ноябрем 2019-го ($1,055 млрд) – на 1,9%, или $20 млн.

Частные денежные переводы связаны с временной или постоянной миграцией населения. За 11 месяцев 2020 года украинцы перевели на родину суммарно $11,026 млрд. Для сравнения, за тот же период 2019-го – $10,83 млрд. Несмотря на коронакризис, показатель увеличился на $196 млн.

При этом в ноябре граждане переводили деньги следующими способами:

  • через корреспондентские счета банков – $406 млн;
  • посредством неформальных каналов – $393 млн;
  • через международные платежные системы – $236 млн.

За 11 месяцев так:

  • через корсчета – $4,208 млрд;
  • через международные платежные системы – $2,424 млрд;
  • посредством неформальных каналов – $4,394 млрд.

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По материалам УБР
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