После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Михаил Вулах рассказал в эфире канала “Украина 24”, сколько пенсии будут получать украинцы в случае введения накопительной системы.
“От средней зарплаты 10 тыс. грн 4% составят всего лишь 400 грн в месяц, за 12 месяцев это примерно 5 тыс. грн. Если человек проработает 30 лет, это будет 150 тыс. грн. Вместе с тем каждый из нас чувствует и знает, что 150 тыс. грн 30 лет назад и сейчас — это совсем разные суммы. И если посчитать и принять во внимание, что государство с этими средствами будет работать, они будут накапливаться за счет процентов. Так дай Бог, чтобы у той суммы, которая будет, хотя бы наполовину будет такая же покупательная способность, как 150 тыс. сегодня”, – сказал он.
Эксперт подсчитал, сколько пенсии в будущем получит молодой украинец.
“Если молодой 35-летний человек выйдет через 30 лет на заслуженную пенсию и будет тратить эти средства, и, например, проживет еще хотя бы 20 лет, то 150 тыс. грн на 20 лет – это 7,5 тыс. грн в год, то есть примерно 600 грн в месяц. И говорить, что это будет достойная пенсия, нельзя даже сегодня, а не то что через 30 лет”, — отметил он.
Напомним, в Украине могут ввести обязательную накопительную систему пенсий в рамках пенсионной реформы. Ее суть в том, что часть взносов будет сразу откладываться на личные пенсионные счета украинцев.
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