0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму

После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Михаил Вулах рассказал в эфире канала “Украина 24”, сколько пенсии будут получать украинцы в случае введения накопительной системы.

“От средней зарплаты 10 тыс. грн 4% составят всего лишь 400 грн в месяц, за 12 месяцев это примерно 5 тыс. грн. Если человек проработает 30 лет, это будет 150 тыс. грн. Вместе с тем каждый из нас чувствует и знает, что 150 тыс. грн 30 лет назад и сейчас — это совсем разные суммы. И если посчитать и принять во внимание, что государство с этими средствами будет работать, они будут накапливаться за счет процентов. Так дай Бог, чтобы у той суммы, которая будет, хотя бы наполовину будет такая же покупательная способность, как 150 тыс. сегодня”, – сказал он.

Эксперт подсчитал, сколько пенсии в будущем получит молодой украинец.

“Если молодой 35-летний человек выйдет через 30 лет на заслуженную пенсию и будет тратить эти средства, и, например, проживет еще хотя бы 20 лет, то 150 тыс. грн на 20 лет – это 7,5 тыс. грн в год, то есть примерно 600 грн в месяц. И говорить, что это будет достойная пенсия, нельзя даже сегодня, а не то что через 30 лет”, — отметил он.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную накопительную систему пенсий в рамках пенсионной реформы. Ее суть в том, что часть взносов будет сразу откладываться на личные пенсионные счета украинцев.

Справка Finance.ua:

  • Международный опыт не показал эффективности накопительной системы пенсионного обеспечения через частные фонды.
  • За прошлый год средняя пенсия выросла с 3 тысяч гривен до 3 тысяч 400 гривен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.