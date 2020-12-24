В Минюсте похвастались заработками от платных камер в СИЗО

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 млн гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, «…под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен».

Кроме того, министр опубликовал в соцсети фото отремонтированной камеры на 22 человека в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость – 67 тыс. 450 гривен.



Фото: acebook/Denis Malyuska

«Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», – добавил он.

Постановлением Кабинета Министров №305 от 22 апреля 2020 года внедрен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.