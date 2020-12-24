0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

В Минюсте похвастались заработками от платных камер в СИЗО

В Минюсте похвастались заработками от платных камер в СИЗО

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 млн гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По его словам, «…под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен».

Кроме того, министр опубликовал в соцсети фото отремонтированной камеры на 22 человека в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость – 67 тыс. 450 гривен.


Фото: acebook/Denis Malyuska

«Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», – добавил он.

Постановлением Кабинета Министров №305 от 22 апреля 2020 года внедрен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.