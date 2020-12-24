В Минюсте похвастались заработками от платных камер в СИЗО

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 млн гривен.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
По его словам, «…под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен».
Кроме того, министр опубликовал в соцсети фото отремонтированной камеры на 22 человека в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор». Себестоимость – 67 тыс. 450 гривен.
Фото: acebook/Denis Malyuska
«Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков», – добавил он.
Постановлением Кабинета Министров №305 от 22 апреля 2020 года внедрен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.
Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском СИЗО.
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