Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий.
Об этом говорится в заявлении на сайте Билькентского университета.
Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости.
Прибор Diagnovir в присутствии вируса меняется цвет.
“В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора”, – сообщили в университете.
В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.
Прибор показал эффективность на уровне 99% в обнаружении вирусов в доклинических исследованиях.
Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.
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