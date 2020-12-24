Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий.

Об этом говорится в заявлении на сайте Билькентского университета.

Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости.

Прибор Diagnovir в присутствии вируса меняется цвет.

“В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора”, – сообщили в университете.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Прибор показал эффективность на уровне 99% в обнаружении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.