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Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий.

Об этом говорится в заявлении на сайте Билькентского университета.

Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости.

Прибор Diagnovir в присутствии вируса меняется цвет.

“В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора”, – сообщили в университете.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Прибор показал эффективность на уровне 99% в обнаружении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.

По материалам РБК-Украина
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