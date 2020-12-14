В 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали на 3% меньше автомобилей, чем в прошлом году

В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей – 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%. Всего за прошлый год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

При этом в 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали позитивную динамику в годовом исчислении: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).

Отрицательный результат формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).



График: Укравтопром

По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Однако причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, которая сложилась еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины.

ТОП – 5 популярных марок:

по итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала Renault – 14360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера, что на 2% меньше, чем в 2019 году. Самой популярной моделью этой французской марки стала Renault Duster – 5534 регистрации за двенадцать месяцев;

на втором месте Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13315 шт. Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV -4, в активе которого 5689 регистраций;

третий результат у Kia – 6089 шт. (-20% к 2019 г.) Объемообразующей моделью в продажах Kia стал Sportage, выбор на котором остановили 5043 покупателя;

четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 5061 авто этой марки, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лучшими продажами в линейке Шкоды отличилась Octavia – 1855 шт;

замыкает лидерскую пятерку Hyundai – 4031 (-21%) лидер в продажах марки кроссовер Tucson – 2280 шт.

Также в ТОП-10 рынка 2020 года попали: NISSAN – 3834 шт. (-28%); VOLKSWAGEN – 3690 шт. (-21%); PEUGEOT – 3037 шт. (+28%); SUZUKI – 2966 шт. (+13%); MAZDA – 2844 шт. (+15%). Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.

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