В 2020 украинцы приобрели и зарегистрировали на 3% меньше автомобилей, чем в прошлом году

В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей – 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%. Всего за прошлый год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
При этом в 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали позитивную динамику в годовом исчислении: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).
Отрицательный результат формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).
График: Укравтопром
По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Однако причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, которая сложилась еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины.
ТОП – 5 популярных марок:
Также в ТОП-10 рынка 2020 года попали: NISSAN – 3834 шт. (-28%); VOLKSWAGEN – 3690 шт. (-21%); PEUGEOT – 3037 шт. (+28%); SUZUKI – 2966 шт. (+13%); MAZDA – 2844 шт. (+15%). Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.
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