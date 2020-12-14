Kia обновила не только логотип, но и слоган (фото)

До сих пор поклонникам корейского бренда KIA был известен слоган “Сила удивлять”. Kia впервые представила новый логотип на шоу-каре Imagine в прошлом году, но тогда мало кто обратил внимание на эту деталь.
Чуть позже уже официально заговорили о смене логотипа, и в этом году автопроизводитель объявил, что обновленная эмблема дебютирует в январе следующего года в рамках перезапуска бренда. Напомним, что речь идет о так называемом плане Plan S.
Теперь стало известно, что корейцы не будут ограничиваться одной эмблемой – они также хотят сменить корпоративный слоган на «Движение, которое вдохновляет». Именно его мы видим рядом с новым логотипом в заявке на регистрацию нового слогана, поданной Kia в начале декабря.
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