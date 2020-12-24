Чистая прибыль украинских банков упала за год в полтора раза

В ноябре 2020 года платежеспособные банки Украины получили 3,54 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года (7 млрд грн).

За январь-ноябрь прошлого года чистая прибыль банков сократилась в 1,4 раза к соответствующему показателю годом ранее – до 43,365 млрд грн, следует из данных Нацбанка.

Рынок могут покинуть еще два банка из-за роста кредитных неплатежей, – прогноз госбанка на 2021 год

Доходы банков увеличились за 11 месяцев в годовом измерении на 3,3% – до 229,25 млрд грн. В НБУ уточнили такие показатели:

результат от переоценки и операций купли-продажи увеличился в 1,4 раза – до 22,5 млрд грн;

комиссионные доходы – на 12,3% – до 62,973 млрд грн;

процентные доходы сократились на 3,7% – до 135,485 млрд грн.

Расходы банковской системы за указанный отчетный период составили 186,13 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за тот же период 2019 года. Причины этому в Нацбанке назвали такие:

отчисления в резервы увеличились в 2,9 раза – до 25,08 млрд грн;

комиссионные расходы банков выросли в 1,5 раза – до 21,57 млрд грн;

процентные расходы снизились на 13,7% – до 58,46 млрд грн.

Кстати, вы можете получать больше с вашего депозита? Finance.ua договорился с банком, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Деньги никогда не помешают. А выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.