Чистая прибыль украинских банков упала за год в полтора раза

В ноябре 2020 года платежеспособные банки Украины получили 3,54 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года (7 млрд грн).
За январь-ноябрь прошлого года чистая прибыль банков сократилась в 1,4 раза к соответствующему показателю годом ранее – до 43,365 млрд грн, следует из данных Нацбанка.
Рынок могут покинуть еще два банка из-за роста кредитных неплатежей, – прогноз госбанка на 2021 год
Доходы банков увеличились за 11 месяцев в годовом измерении на 3,3% – до 229,25 млрд грн. В НБУ уточнили такие показатели:
Расходы банковской системы за указанный отчетный период составили 186,13 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за тот же период 2019 года. Причины этому в Нацбанке назвали такие:
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