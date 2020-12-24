Украина выплачивает пенсии для 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий

Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров с оккупированных территорий и проблем с соответствующим оформлением выплат для такой категории граждан нет.
Об сообщила в интервью “Радио Свобода” министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
“Я за то, чтобы люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в “Счастье” и “Золотом” будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствуют работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить”, – сказала Лазебная.
По словам министра, в случае, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на ныне оккупированных территориях, то ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, зайти в пенсионный фонд и оформить пенсию.
“Это все остается в силе, оно действует. Главное – чтобы не были закрыты пункты пропуска”, – добавила представительница правительства.
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