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Bitcoin в который раз обновил исторический максимум

Bitcoin в который раз обновил исторический максимум

Криптовалюта Bitcoin побила свой исторический рекорд, достигнув отметки в 29 тысяч долларов.

Об этом криптовалютная биржа Coindesk.

По состоянию на 4:20 2 января стоимость одного биткоина составляет $29 368.

Прошлый исторический максимум цены в $24 000 был зафиксирован 20 декабря. Отметку в $20 000 биткоин преодолел 16 декабря.

По материалам Економічна Правда
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