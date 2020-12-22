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Президент заверил, что цены госкомпании на газ будут самыми низкими на рынке

Президент заверил, что цены госкомпании на газ будут самыми низкими на рынке

Президент Владимир Зеленский сказал, что НАК “Нафтогаз Украины” будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.

Об этом он заявил во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с самыми лучшими для них условиями.

По словам Президента, он обсудил с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.

Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков местами на 30-40% выше цен НАК: “в зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 года от ГК “Нафтогаз Украины” составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС”.

“Нафтогаз” будет предлагать наименьшие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать”, – добавил он.

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По материалам Економічна Правда
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