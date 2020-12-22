Президент заверил, что цены госкомпании на газ будут самыми низкими на рынке

Президент Владимир Зеленский сказал, что НАК “Нафтогаз Украины” будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.
Об этом он заявил во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с самыми лучшими для них условиями.
По словам Президента, он обсудил с председателем правления НАК “Нафтогаз Украины” Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.
Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков местами на 30-40% выше цен НАК: “в зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 года от ГК “Нафтогаз Украины” составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС”.
“Нафтогаз” будет предлагать наименьшие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать”, – добавил он.
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