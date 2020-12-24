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В Украине снизят давление на налогоплательщиков: Зеленский подписал закон

В Украине снизят давление на налогоплательщиков: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот документ внес изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210), касающиеся ограничения применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.

Что предусматривает документ:

  • Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, а доказывать такие обстоятельства теперь должен контролирующий орган.
  • Уточняются некоторые положения трансфертного ценообразования; основания прекращения административного ареста; положение о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, не имеющим деловой цели.
  • В документе прописаны особенности удержания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода; а также положение о применении регистраторов расчетных операций.
  • Закон также определил правила налогообложения контролируемых иностранных компаний. Налогоплательщикам дают достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом карантина из-за COVID-19).

“Таким образом обеспечивается уменьшение нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаются механизмы для привлечения новых инвестиций, вывод экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов”, – подчеркивают в ОП.

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Также предусмотрено постепенное увеличение акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Напомним, во втором чтении соответствующий законопроект народные депутаты одобрили 17 декабря.

По материалам Finance.UA
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