В Украине снизят давление на налогоплательщиков: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Этот документ внес изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210), касающиеся ограничения применения принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями.
Что предусматривает документ:
“Таким образом обеспечивается уменьшение нагрузки на бизнес по уплате налогов и создаются механизмы для привлечения новых инвестиций, вывод экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов”, – подчеркивают в ОП.
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Также предусмотрено постепенное увеличение акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).
Напомним, во втором чтении соответствующий законопроект народные депутаты одобрили 17 декабря.
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