Алексей Симончук: четыре идеи, как сделать страхование удобным

Онлайн-страховка, электронный документооборот, машинное обучение и большие данные, а также интернет вещей. Собрали в этой колонке список идей, которые помогут сделать страхование более удобным и комфортным.

Застраховаться онлайн

Мы живем во времена, когда благодаря услугам онлайн-страхования человек может застраховать себя и свое имущество, не выходя из дома — нужно только зайти на сайт или скачать приложение, а дальше искусственный интеллект проанализирует открытые данные, рассчитает риски и предложит возможные условия страхования.

Например, американская компания Trov страхует любимые вещи на любой срок. Компания Digital Risks тоже предлагает страхование на нужный период, но для бизнеса в сфере науки и технологий.

Подобные сервисы и возможности есть и в Украине. Например, «Приват24» продает полисы ведущих страховых компаний и предлагает разные виды страховок.

А страховой брокер Insurance Broker Insart предоставляет услуги по кибербезопасности. Компания — провайдер международных инновационных страховых продуктов, ориентированных на защиту бизнеса. Среди них — страхование от кибершпионажа и вирусов, операционных рисков IТ-компаний, ответственности для руководителей.

Онлайн-продажа страховых услуг существенно упростит процесс оформления страховки, а также сделает его более удобным и комфортным. Вот, минимум, три причины:

1. Электронный полис невозможно потерять. Он всегда находится в системе, к нему есть доступ, и его, в случае чего, можно восстановить.

2. Удобно покупать. Купить полис можно онлайн с помощью банковской карты и получить его на свою электронную почту. Процесс займет не больше десяти минут.

3. Купить можно в любой момент: не нужно стоять в очередях и смотреть расписание работы компании. Например, туристическую страховку можно купить сразу в аэропорту.

Внедрение электронного документооборота

Электронный документооборот уже развивается в страховом секторе. Он выводит компании на новый уровень и облегчает работу как с клиентами, так и с внутренними процессами.

Без ЭДО люди вынуждены заполнять кучу разных бумаг, предоставлять огромный пакет документов в нескольких копиях. Это счета, корреспонденция, полисы, заявки, справки из банка, договоры и личные документы.

Внедрение электронного документооборота помогает улучшить сразу несколько рабочих процессов:

1. На работу с документами уходит намного меньше времени.

2. Риск ошибки сводится к нулю.

3. Защита данных становится более надежной.

4. Коммуникация с клиентами и сотрудниками становится эффективнее.

5. Повышается качество контроля за рабочими процессами.

В Украине уже работают системы электронного документооборота, введение которых сделает страхование более удобным.

Например, Deals. Сервис увеличивает количество согласованных вовремя документов, а также сокращает время подготовки и согласования документов в несколько раз. Экономит на административных и логистических расходах. Обеспечивает постоянный доступ к документам и поддерживает все украинские АЦСК. Нужно лишь подключиться к системе, добавить к ней своего контрагента и начать подписывать и обмениваться документами онлайн.

А сервис для компаний и предпринимателей Paperless помогает обмениваться документами в электронной форме. Для его использования необходимо установить приложение для браузера и зарегистрироваться. Документы хранятся в трех экземплярах на независимых серверах. Еще их можно загружать на компьютер.

Megapolis.DocNet организовывает систему ЭДО в компаниях любого уровня и сфер деятельности, а также в государственных учреждениях, предприятиях и органах власти. Этот сервис подходит для автоматизации документоориентированных бизнес-процессов, которые связаны с общей и операционной деятельностью организации.

Использование Data science

Цифровизация захватывает все отрасли нашей жизни. В том числе и страхование. Компаниям стоит использовать большие данные и машинное обучение для того, чтобы сделать процесс страхования более удобным.

Вот в каких направлениях можно развивать страховую сферу:

1. Персонализация страховых полисов.

2. Оценка рисков при формировании страховых тарифов.

3. Предупреждение страховых случаев.

Использование технологий оправдано, ведь в страховом бизнесе решения принимаются с учетом предыдущей истории и основываются на многих входных данных.

Например, анализируя большие данные о поведении клиента, можно заранее предложить подходящий страховой продукт конкретно ему. Как вариант, ему интересны путешествия, поэтому стоит предложить страховку для туристов. Или же он выбирает автомобиль, тогда можно предложить полис КАСКО.

Во время формирования страховых тарифов используют технику андеррайтинга. Это расчет вероятности происшествия страхового случая, а также оценка потенциального риска.

Такое решение принимают на основе анализа многих параметров. Среди них — информация о страхователе, объекте страхования, статистике страховых случаев в похожих ситуациях. Машинное обучение помогает учитывать все данные и точно определить цену полиса персонально для каждого клиента.

Использование интернета вещей

Internet of Things дает возможность получить больше сведений об объекте страхования. Например, в США в результате исследования пришли к выводу, что информация с автомобильных сенсоров и датчиков помогает в четыре раза точнее предсказать вероятность возникновения ДТП и иногда даже предупредить его.

IoT помогает страховым компаниям получать больше данных и информации, благодаря чему можно предсказывать вероятность событий и моделировать потенциальные риски.

Например, стартап Neos совместно со страховыми компаниями AVIVA (Великобритания) и Munich Re (Германия) совместил интернет вещей со страхованием недвижимости. Они создали приложение, которое удаленно управляет всеми системами «умного» дома и предупреждает хозяев о потенциальных рисках и опасностях.

Приложение следит за датчиками дыма, огня, водными протечками, проникновением в дом злоумышленников и оперативно передает информацию на сервер, где ее автоматически анализируют.

В случае выявления опасной ситуации (например, начала протекать труба), страхователь сразу же получит сообщение на смартфон.

Если вовремя устранить угрозу, то можно предупредить страховой случай. А это выгодно и страховщику, и страхователю.

Алексей Симончук, журналист