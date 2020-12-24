ПФУ направил первый транш: когда пенсионеры получат повышенные январские пенсии

Пенсионный фонд Украины отчитался о финансировании пенсий, которые вырастут с 1 января 2021 года.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в FACEBOOK.

“29 декабря 2020 Пенсионным фондом, согласно утвержденному графику, начато финансирование пенсий января 2021”, – говорится в сообщении.

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На пенсионные выплаты направлено 0,6 млрд грн.

Выплата пенсий января 2021 начнется 04.01.2021.

Кроме того, Пенсионный фонд продолжает финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен.

По состоянию на 29 декабря 2020 такую помощь уже получили 404 950 человек на общую сумму свыше 3,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Ранее пенсионерам рассказали, кто имеет право на 20% надбавку.

Среднее значение приемлемого уровня пенсии для Украинской составляет 11359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.