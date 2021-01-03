Каким будет административный сбор в сферах государственной регистрации в 2021 году (инфографика)

Центрально-западное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что в 2021 году меняется административный сбор/плата в сферах государственной регистрации.
Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» устанавливают, что административный сбор взимается в соответствующем расчете от прожиточного минимума для трудоспособных лиц в месячном размере, установленном законом на 1 января календарного года, в котором проводятся регистрационные действия и округляется до ближайших десяти гривен.
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В Государственном бюджете-2021 установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц (ПМПО) на 1 января 2021 года в размере 2 270 гривен.
Таким образом, административные сборы при госрегистрации в 2021 будут такими:
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