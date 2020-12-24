"Антонов" получил первый госзаказ за времена независимости

ГП “Антонов” и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого говорится о первой за 30 лет поставке трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что на первом этапе сотрудничества “Антонов” построит три военно-транспортных самолета Ан-178 для нужд ВСУ.
Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
Фото: www.president.gov.ua
Подписание меморандума состоялось с участием Владимира Зеленского. Во время выступления он упомянул о создании Украинской госавиакомпании в 2021 году, которая будет использовать самолеты “Антонова”.
В частности, он предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Фото: www.president.gov.ua
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