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"Антонов" получил первый госзаказ за времена независимости

"Антонов" получил первый госзаказ за времена независимости

ГП “Антонов” и Минобороны подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого говорится о первой за 30 лет поставке трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что на первом этапе сотрудничества “Антонов” построит три военно-транспортных самолета Ан-178 для нужд ВСУ.

Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.


Фото: www.president.gov.ua

Подписание меморандума состоялось с участием Владимира Зеленского. Во время выступления он упомянул о создании Украинской госавиакомпании в 2021 году, которая будет использовать самолеты “Антонова”.

В частности, он предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.


Фото: www.president.gov.ua

По материалам Finance.UA
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