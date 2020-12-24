ТОП-5 причин, по которым вам могут отказать в одноразовой помощи ФЛП

В Министерстве цифровой трансформации назвали наиболее распространенные причины, по которым физлица-предприниматели могут получить отказ в одноразовой помощи от государства.
1. Основной КВЭД вашей организации по состоянию на 31.10.2020 не относится к тем, по которым применяются карантинные ограничения.
Поэтому стоит проверить перечень КВЭД, а также обратить внимание на то, какой КВЭД является основным по данным Пенсионного фонда Украины.
2. ФЛП оплатил ЕСВ в 2020 году менее чем за 3 месяца, поэтому не может получить единовременную материальную помощь. В таком случае надо проверить данные по ссылке.
“Если вы работаете в организации менее 3 месяцев – ваша оплата ЕСВ никак не может быть больше 3 месяцев и соответствовать условиям получения помощи”, – отметили в Минцифры.
3. Организация, в которой работает лицо, не оплатила ЕСВ за III квартал 2020 года, поэтому она не может получить единовременную финансовую помощь. Проверить это можно здесь.
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4. Пособие не могут получить те, кто является ФЛП и наемным работником одновременно, или работают по совместительству.
5. Также на 8 тысяч гривен помощи могут не рассчитывать те, у кого средняя заработная плата превысила 30 000 гривен в месяц в III квартале.
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